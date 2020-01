Trump advierte que EE.UU. tiene como objetivo 52 sitios iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una advertencia a Irán a través de Twitter este sábado, diciendo que si los líderes de ese país decidieran atacar a estadounidenses o activos estadounidenses, Estados Unidos tiene en la mira “52 sitios iraníes” que serán “golpeados muy rápido y muy duro”.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020