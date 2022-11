Carniceros aseguran que no habrá incremento de precios

Expendedores de carnes aseguraron que no se tendrá incremento en dichos productos, aunque todo dependerá de la próxima semana por una reunión con la cadena productiva y autoridades.



En días recientes, varias han sido las denuncias ciudadanas sobre el aumento del precio de la carne en los mercados

Ante esto buscamos a la Gremial de Carniceros de Guatemala la cual confirmó que el pasado martes 15 de noviembre que el precio de la carne de res ha sufrido un incremento durante los últimos días.



Sin embargo, este jueves, el representante de vendedores de carne de res en el mercado central, aseguró que el producto no sufrió ningún incremento y que los precios se mantendrán igual por el momento; aunque adelantó que la próxima semana, sostendrán una reunión con la cadena productiva y las autoridades para buscar que no haya variaciones que afecten al consumidor final.



Aseguraron que sí han tenido aumento de precios por parte de los distribuidores; los cuales están absorbiendo para no ajustar los costos y que la canasta básica no siga aumentando.



Actualmente estos son los precios que manejan en el mercado central:



Pollo amarillo – Q14

Gallina – Q17

Carne de cerdo – Q24

Res – entre Q32 y Q36

Costilla – Q26

Hueso – Q26

Hueso carnudo – entre Q16 y Q18

Por Marcos Cahuex