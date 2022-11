Empieza la última declaración de acusados en “La Línea”

El Tribunal de Mayor Riesgo B ha dado inicio a la última palabra a los acusados del caso la línea para que así realicen sus peticiones previo a fijar fecha para dictar sentencia.



Los 29 acusados del caso la línea se dirigen por última vez al tribunal, luego que las juezas han dado inicio a la fase de última palabra para que así estos realicen su ultima petición antes de que de una fecha para dictar sentencia dentro del caso.



La primera en hablar ha sido la ex intendente de aduanas, Claudia Méndez quien aseguró ante el tribunal que no habían pruebas en su contra.



Otros 7 acusados uncialmente solicitaron al tribunal que se les dejara libres pues se consideran inocentes.



Se espera que para el próximo lunes pasen 12 acusados más a rendir su última palabra, entre los que se encuentra el ex superintendente de administración tributaria Carlos Muñoz.



Dependiendo del tribunal, se estima que en la última fecha que podría ser el 5 de diciembre, se escuche a los ex gobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Por Sergio Osegueda