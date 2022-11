Kevin De Bruyne: “No sé por qué me dieron el trofeo como el mejor del partido”

Kevin De Bruyne se mostró sorprendido al ser designado como el mejor del partido tras la victoria 1-0 ante Canadá.

Bélgica sufrió para ganar el duelo ante los canadienses que fallaron en dar el último toque, aunque firmaron un gran partido que les podría dar buenos resultados en el futuro en el Mundial.

Los canadienses fallaron incluso un penal por medio de Alphonso Davies quien fue dominado por el arquero Thibaut Courtois.

Los belgas pudieron ganar el partido en un pírrico gol de Batshuayi en el primer tiempo.

No es raro entonces que De Bruyne se mostrara sorprendido al recoger el premio que da la FIFA tras todos los partidos al “hombre del juego”.

El jugador de 31 años se mostró contrariado y reconoció la labor de Canadá.

“No creo que haya jugado un gran partido. No sé por qué me han dado el trofeo; tal vez sea por el nombre. Honores para Canadá”, dijo el belga del Manchester City.

Kevin De Bruyne: "I don’t know why I got the [Man of the Match] trophy. Maybe it is because of my name." pic.twitter.com/ocvxM4DkNh

— City Xtra (@City_Xtra) November 23, 2022