¡Con horror de Courtois! Marruecos vence 2-0 a Bélgica

Marruecos fue protagonista de la siguiente sorpresa en el Mundial de Qatar al derrotar a Bélgica por 0-2.

Los marroquís sumaron 4 puntos luego de esta victoria y el empate ante Croacia del pasado miércoles. Ahora lideran el Grupo F a la espera del duelo de Croacia ante Canadá.

Los diablos rojos no pudieron en otro juego en el que no mostraron nada interesante, luego de sufrir y no merecer la victoria ante Canadá en la primera jornada del Grupo F.

Resuenan las declaraciones de Kevin De Bruyne que ha sido crítico desde que reconoció que Canadá había sido favorito en el duelo directo. El ariete del Manchester City indicó este sábado que los belgas no están para ganar el Mundial, al calificar la plantilla como “vieja”.

Las anotaciones del partido fueron al minuto 73 por medio de Abdelhamid Sabiri quien en un tiro libre, sorprendió a Courtois a quien se le coló la pelota en su palo derecho. Además, al 92 cuando en un pase largo, los marroquís aprovecharon la velocidad para vencer de nuevo a Courtois en una gran combinación.

Incluso, al equipo africano se le anuló un gol con la intervención del VAR.

El gol que coloca en ventaja a Marruecos con complicidad de Thibaut Courtois. Ejecución perfecta de Abdelhamid Sabiri el jugador de la @sampdoria

0-1 para #mar #belgiumvsMorocco #Qatar2022

El error del portero belga en el primer gol llevó a Bélgica a la desesperación y pese al ingreso de Romelu Lukaku no pudo empatar y mucho menos darle la vuelta al marcador.

Antes, al inicio del partido ocurrió algo curioso, pues el portero marroquí Bono aunque cantó el himno, luego no jugó, pues al parecer sintió malestares en el estómago.

نهاية المقابلة بفوز المنتخب الوطني أمام منتخب بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء 🤩 🏁FULL TIME | Morocco 2 – 0 Belgium

نهاية المقابلة بفوز المنتخب الوطني أمام منتخب بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء 🤩 🏁FULL TIME | Morocco 2 – 0 Belgium

It's a win for our Atlas Lions 🦁 PROUD OF YOU #DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup