Disturbios en Bélgica tras derrota ante Marruecos en el Mundial

Luego de la victoria de Marruecos ante Bélgica en el Mundial de Qatar, se reportan disturbios en las calles de Bruselas, capital del país europeo.

La selección africana dio una sorpresa en la Copa del Mundo al doblegar a los “diablos rojos” que no han mostrado un buen nivel en el torneo.

Y es que los dirigidos por Roberto Martínez sufrieron para ganar a Canadá 1-0 el pasado miércoles, tanto que su capitán Kevin de Bruyne se vio sorprendido al ser elegido como el jugador de ese partido.

Los belgas tienen ahora una dura tarea al tener que buscar su clasificación ante Croacia.

Según informan algunos medios, los incidentes que se registran este domingo en la capital belga, no son por ciudadanos locales, como podría anticiparse ante un posible enojo por la derrota futbolística; sino que son provocados por marroquís que causan destrozos por la victoria obtenida.

Las fuerzas de seguridad han intervenido pues también se registran enfrentamientos entra aficionados de ambos países.

Los destrozos se dan en mobiliario y automóviles principalmente, mientras el alcalde Philip Close aconsejó a los aficionados no desplazarse a Bruselas.

“La policía pone todos sus medios para mantener el orden público. He ordenado a la policía proceder a arrestos administrativos de los alborotadores”, dijo.

“Ha habido utilización de material pirotécnico, lanzamiento de proyectiles, uso de palos, incendio sobre la vía pública (…) la destrucción de un semáforo y se ha rodeado a un vehículo con su ocupante”, explicó a la agencia Belga la portavoz de la policía del distrito centro, Ilse Van de Keere.

Belgian police has arrived to the scene of rioting in Brussels.

Moroccan fans are celebrating their 2-0 win against Belgium at the World Cup with widespread vandalism and violence. pic.twitter.com/Igg5owxslq

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 27, 2022