Luis Enrique muestra confianza en que España sea primera de grupo

El partido entre España y Alemania finalizó este domingo 1-1, con ambos goles cayendo en el segundo tiempo.

El autor del gol español fue Álvaro Morata, mientras que la anotación alemana fue de Niclas Füllkrug.

Con este resultado, todo el Grupo E del Mundial de Qatar 2022 sigue abierto:

España – 4 puntos

Japón – 3 puntos

Costa Rica – 3 puntos

Alemania – 1 punto

🎙️ @esmuellert_: "We got a draw against one of the favourites. Now we have a point on the board and need to go and beat Costa Rica."#GER #FIFAWorldCup #ESPGER pic.twitter.com/vWMkeoUrDD

— Germany (@DFB_Team_EN) November 27, 2022