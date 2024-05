Alcalde requerido por narcotráfico en EE.UU. ofrece terreno para juzgado

Exadillas Ramos, alcalde de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, requerido por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico se reunió con el presidente del Organismo Judicial para ofrecer un terreno en su localidad para el funcionamiento de un juzgado.

El Organismo Judicial, a través de sus redes sociales, informó que el lunes pasado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Cruz, sostuvo una reunión con la corporación municipal de Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos, encabezada por el alcalde Exadillas Ramos, contra quien el Ministerio Público solicitó el retiro de la inmunidad tras una petición de extradición por parte de Estados Unidos, donde se le acusa de delitos relacionados con el narcotráfico.

Según la publicación del Organismo, en la reunión, Ramos junto con la corporación municipal ofrecieron a Cruz donar un terreno en el municipio con la finalidad de construir un juzgado que beneficie a los habitantes locales.

Las autoridades informaron que en la reunión también participaron la secretaria de fortalecimiento judicial y cooperación del Organismo Judicial, el asesor de la gerencia general y el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, aunque no se especifica si el ofrecimiento fue aceptado.

Recientemente, Ramos fue beneficiado por la Sala de Apelaciones de San Marcos, que decidió no retirarle la inmunidad en una primera petición formulada por la fiscalía contra el Narcotráfico, argumentando que la petición no explicaba claramente los hechos, por lo que no encontraron indicios para proceder.

Esta decisión fue ratificada por la Corte de Constitucionalidad en marzo pasado, lo que impide que Ramos sea investigado en Guatemala por esos delitos. Ahora se suma la petición de Estados Unidos en un proceso que aún se está tramitando en la capital y que debe ser trasladado nuevamente a la Sala de Apelaciones de San Marcos para que decidan si se le retira o no la inmunidad, y luego definir si debe ser extraditado a Estados Unidos.

Por Sergio Osegueda