¿La tocó? FIFA no otorga gol a Cristiano Ronaldo contra Uruguay

Portugal clasificó a los octavos de final de Qatar 2022 al derrotar 2-0 a Uruguay con un gol “polémico” pues no se adjudicó a Cristiano Ronaldo.

Se pensaba que el gol había sido de Cristiano de cabeza tras un pase al centro de Bruno Fernandes. Pero las cámaras confirmaron que Cristiano no tocó el balón y la FIFA ya se lo otorgó a Fernandes.

El gol no era para menos para Cristiano, pues le permitía empatar a Eusebio como el máximo goleador de Portugal en Mundiales con 9 tantos.

The goal has officially been ruled as scored by Bruno Fernandes #POR #URU https://t.co/3NN2pbupe0

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2022