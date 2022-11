“Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario”, declara Andrés Guardado

El capitán de la Selección de México, Andrés Guardado, realizó unas declaraciones que parecen zanjar la polémica que surgió cuando el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez criticó a Lionel Messi por supuestamente patear una camisola del Tri que estaba tirada.

Guardado dijo que el pugilista “no entiende lo que se vive en un vestuario” y reveló que se trató de su camiseta la cual cambió con el argentino; la que, como es costumbre en los camerinos, se deja en el suelo.

“Sé la persona que es Leo. He tenido la fortuna de enfrentarlo varias veces y de vivir momentos como los de mi hijo (que ha compartido con el astro)”, dijo el jugador mexicano.

Any excuse to share this video of Andres Guardado carrying his son to meet Lionel Messi after a game. How can you not like this guy pic.twitter.com/OT9sKL9dKj

— Jack Kenmare (@jackkenmare_) November 26, 2022