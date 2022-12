Rechazan antejuicio contra diputada Ligia Hernández

La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de antejuicio planteada en contra de la diputada Ligia Hernández, al considerar que no hay elementos que ameriten iniciar una investigación en su contra.



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron la solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público en contra de la diputada Ligia Hernández, esto tras encontrar elementos suficientes.



La decisión según indica el vocero del Organismo Judicial, Rudy Esquivel, fue tomada por mayoría, aunque se desconoce que magistrados votaron en contra.



En este caso, el Ministerio Público pretendía investigar a Hernández por el supuesto delito de abuso de autoridad, al haber citado a fiscales del Ministerio Público, principalmente al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad Rafael Curruchiche para cuestionarlos sobre el retiro de la seguridad a ex fiscales.



De momento, no se descarta que la fiscalía de delitos administrativos pueda impugnar la decisión.

Por Sergio Osegueda