Otorgan medida sustitutiva a Alejandro Sinibaldi en caso “Cooptación del Estado”

El juzgado de Mayor Riesgo A decidió otorgarle medida sustitutiva al ex ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi dentro del caso Cooptación del Estado, sin embargo este no puede salir de prisión.



En una audiencia a puerta cerrada, el ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi solicitó la posibilidad de obtener una medida sustitutiva dentro del caso Cooptación del Estado, aunque no se conoció los motivos de la petición ni tampoco la argumentación de la decisión, se conoció que la juez de mayor riesgo A, Claudette Dominguez, concedió la medida.



Esta consiste en arresto domiciliar, prohibición de salir del país, prohibición de hablar con coimputados y una caución económica de 300 mil quetzales.



Al finalizar la audiencia, Sinibaldi se abstuvo de hablar del beneficio otorgado, pero aseguró que ha sido el quien promovió que se pusiera atención a las presuntas ilegalidades cometidas dentro de otro caso donde también esta implicado, siendo el caso Odebrecht.



Sinibaldi asegura que aún esperan que efectos va a tener la repetición del proceso en contra de los representantes brasileños de la Constructora, para así definir su caso.



Aunque el ex ministro obtuvo el beneficio, este no puede salir de la prisión provisional, pues dicha medida de coerción aún se mantiene por su vinculación en los casos Construcción y Corrupción, Odebrecht y Transurbano.



No obstante en el caso Transurbano, se tiene programada para el próximo 12 de diciembre una audiencia donde también solicitará la medida sustitutiva ante el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal.

Por Sergio Osegueda