Correos y Telégrafos advierte por cobros anómalos de gastos de aduana

Por cobros de gastos de aduana, Correos y Telégrafos advirtió que no se están cobrando ningún desembolso por parte de la institución.



La Dirección General de Correos y Telégrafos en un comunicado advirtió que personas ajenas a la institución están realizando supuestos cobros por gastos de aduana bajo el nombre de la entidad.



Según lo detallado, por mensajes de texto o a través de las redes sociales se informa que la persona ha recibido un paquete por el cual debe efectuar un pago por supuestos gastos aduaneros.



Correos indicó que como institución no se solicitan pagos a la entidad ni por redes sociales ni por mensaje de texto.



La entidad señaló que los responsables de las acciones por las cuales se emitió la advertencia compartían un enlace de pago en el mensaje o solicitaban depósitos a cuentas bancarias particulares.



Por esta razón se exhorta a la población a no realizar tales pagos, ya que los gastos aduaneros de paquetería deben realizarse en el portal de la Superintendencia de Administración Tributaria.



En el comunicado se añadió que se tomarán las acciones legales necesarias ante el hecho.

Por Marcos Cahuex