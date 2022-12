“Tal vez me sancionen”, portero polaco revela que apostó con Messi

El portero polaco Wojciech Szczęsny, figura en el encuentro contra Argentina, reveló una apuesta con Lionel Messi en declaraciones que se conocieron horas después.

El polaco se lució atajando en el partido con la albiceleste pese a los dos goles en su contra.

Al final del duelo, en la zona mixta, el arquero declaró que había apostado 100 euros con Messi sobre que el árbitro no iba a marcar el penal que al final le detuvo.

“Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penal… así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido tal vez me sancionen”, declaró.

El portero en un poco de broma dijo que no le pagaría pues “ya tiene bastante dinero”.