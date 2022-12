Presentan recursos contra juez Claudette Dominguez por caso Cooptación del Estado

Por intentar realizar la audiencia de etapa intermedia en contra de un solo sindicado del caso Cooptación del Estados, abogados interponen recursos contra juez Claudette Dominguez.

Para el pasado miércoles, la juez de mayor riesgo A, Claudette Dominguez programó una audiencia para determinar si Adolfo Peña, ex gerente de un banco del sistema, debía o no enfrentar juicio por el caso Cooptación del Estado.

Sin embargo, dicha audiencia fue objetada por los diferentes abogados y han interpuesto dos acciones en contra de la juzgadora.

La primera es una actividad procesal defectuosa, por los abogados definen que Domínguez no debía haber programado dicha audiencia para uno solo de los sindicados, pues según la programación, se esperaba que la intermedia para Peña fuera el pasado 30 de noviembre y para el resto de acusados el 1 de febrero de 2023, sin que se tuviera una razón del porque de la separación de Peña.

La segunda, un incidente de declinatoria, pues se considera que la juez al únicamente ser designada para cubrir las vacaciones del Juzgado de Mayor Riesgo B, donde originalmente se encuentra la carpeta del caso, no esta facultada para conocer la misma y por lo tanto no podría tomar una decisión de enviar a juicio o no a los sindicados en el proceso.

Ante esta situación, la juez concedió audiencia para que todas las demás partes involucradas en el caso se pronuncien al respecto.

Dado a que a partir de este lunes, el juzgado de Domínguez entra en periodo de vacaciones, la resolución a estas acciones serán resueltas hasta enero próximo.

Por Sergio Osegueda