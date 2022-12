CC rechaza recursos de ampliación y aclaración de ex diputada Delia Bac

La Corte de Constitucionalidad rechazó los recursos de ampliación y aclaración, solicitados por la ex diputada Delia Bac, con el cual pretendía que se explicara con mas detalles porque razón no se le otorgó un amparo provisional hace 6 meses y por el cual se mantenía atrasada la programación de la audiencia de primera declaración en su contra.



Según la decisión del Tribunal Constitucional, en su resolución de junio pasado, se explicó correctamente porque razones no se le podía dar el amparo y por lo tanto al no haber mas que explicar se rechaza su petición.



Al agotar estos recursos, el juzgado de primera instancia de Sacatepéquez, tiene luz verde para programar la audiencia y citar nuevamente a Bac para que esta responda ante los señalamientos de supuestamente haber participado en un proceso de una construcción de una carretera para una aldea inexistente en el municipio de Sumpango.

Por Sergio Osegueda