“Este Mundial es mi obsesión”, explica Kylian Mbappé

Kylian Mbappé habló al ser elegido por tercera ocasión como el MVP en la goleada a Polonia. El astro no se había presentado ante la prensa en los dos partidos anteriores.

Incluso la Federación francesa y el jugador fueron multados por no comparecer ante los medios. El jugador del PSG reveló que pagará de su bolsa no dar declaraciones tras los partidos contra Dinamarca y Australia.

“No tengo nada contra los periodistas. Si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energía en otras cosas”, explicó el astro que ya superó a Cristiano y Maradona al anotar 9 goles en Mundiales.

El francés reveló que la Copa del Mundo es su obsesión.

“Este Mundial es mi obsesión. Es el torneo de mis sueños. He construido toda mi temporada alrededor de esta competición. Me he preparado a tope tanto mentalmente como físicamente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos. El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es secundario”, añadió.

Francia choca ante Inglaterra el próximo sábado a las 13 horas.