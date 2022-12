Absuelven a alias “Eco” de pagar Q13 millones en caso “La Línea”

El juez suplente del juzgado de de mayor riesgo B absolvió a Estuardo Salvador González alías Eco, del pago de 13 millones de quetzales en concepto de Reparación digna en el caso la línea, por no haber sido notificado para la audiencia.



Para este lunes se tenía previsto que se presentara Estuardo Salvador González alías Eco, para que así se determinará de que forma este debe reparar al estado luego de haber sido colaborador eficaz dentro del caso la Línea y haber sido condenado por los actos de defraudación tributaria en los que incurrió, situación por la cual la Procuraduría General de la Nación solicitó que este realizará un pago de 13 millones de quetzales al estado de Guatemala.



Sin embargo, el abogado de González, afirmó que esto no se podía realizar, pues su patrocinado no logró ser notificado de la audiencia y por lo tanto se podría violentar su derecho a discutir la petición.



Ante la ausencia de Eco en la audiencia, el juez suplente Rudy Bautista, consulto a la PGN si deseaba desistir de la petición y mantener la vía civil abierta para hacer la reclamación más adelantes, situación a la que no accedió el abogado del estado.



Por lo que al no haber una postura del sindicado y no llegar a un acuerdo, el juez rechazó la petición de la procuraduría y absolvió a González del pago de los 13 millones de quetzales que exigía el estado.

Por Sergio Osegueda