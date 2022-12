El fútbol domina las búsquedas de guatemaltecos en Google

El fútbol ha sido el interés más grande para los guatemaltecos en este 2022, ante la llegada del mundial y los acontecimientos deportivos en la sub-20.

Este año las siete primeras búsquedas están relacionadas con deportes, destacando: la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, el equipo Sub-20.

Los tres términos más buscados en 2022 en Guatemala fueron “Mundial”, “Liverpool” y “Guatemala Sub-20”

La lista en deportes para este año ha quedado de la siguiente manera:

1. Mundial

2. Liverpool

3. Guatemala Sub-20

4. Nations League

5. Eliminatorias Conmebol

6. Guatemala vs Colombia

7. México vs Polonia

8. Argentina vs Italia

9. Argentina vs Arabia Saudita

10. España vs Costa Rica

Por Fernando Polanco