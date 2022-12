CC deja en firme decisión de la CSJ de retorno de Blanca Stalling como magistrada

La Corte de Constitucionalidad ha dejado en firme la decisión de la Corte Suprema de Justicia de retornar a Blanca Stalling como magistrada al rechazar un amparo interpuesto por Francisco Solorzano Foppa.



Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieron suspender el trámite de amparo solicitado por el abogado Francisco Solorzano Foppa con el cual pretendía dar marcha atrás a la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de retornar a Blanca Stalling como magistrada del Organismo Judicial.



Según indica la corte en su resolución, Solórzano no tiene las calidades al no ser una persona agraviada por lo que no podría solicitar tal extremo.



Ante esta decisión, la decisión de reinstalar a Stalling en su cargo queda firme y por lo tanto esta deberá continuar en sus funciones hasta que el congreso de la República elija a los magistrados que debieron relevarlos del cargo en 2019 y que a la fecha aun se mantiene pendiente de su nombramiento.



Por Sergio Osegueda

