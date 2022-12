Ex jefe de la SAT, Omar Franco, deja la prisión preventiva en caso “Traficantes de Influencias”

El juzgado de Mayor Riesgo A accedió a otorgarle medida sustitutiva a 3 implicados en el caso Traficantes de Influencias entre los cuales se encuentra el ex superintendente de administración tributaria, Omar Franco, recién absuelto en el caso La Línea.



Tras un nuevo intento del ex superintendente de administración tributaria Omar Franco, además de Giovanni Marroquín Navas e Inngmar Itén de solicitar una medida sustitutiva dentro del caso Traficantes de Influencias; la juez de mayor riesgo A, Claudette Domínguez accedió a otorgarles el beneficio y liberarlos de la prisión preventiva que padecían desde hace más de 6 años.



Entre las medidas, Domínguez aseguro que dado al tiempo que estos han pasado en prisión no tienen como generar ingresos por lo que no les impuso el pago de una caución económica.



Por su parte Franco asegura que busca reinsertase a la sociedad ahora que logra de nuevo la libertad.

Tanto Franco como Navas, fueron absueltos la semana pasada por el Tribunal de Mayor Riesgo B, dentro del caso La Línea, por lo que con la decisión de este martes, ambos recuperan la libertad de forma inmediata para esperar de esta manera las audiencias pendientes por el caso Traficantes de Influencias.

Por Sergio Osegueda