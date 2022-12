Tribunal ordena a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti pago de Q1.7 millones

El Tribunal de Mayor Riesgo B impuso el pago de una reparación digna para los 18 condenados por el caso La Línea entre los cuales los ex gobernantes deberán realizar un pago de 1,7 millones de quetzales.



Tras analizar las peticiones tanto de la Procuraduría General de la Nación como de la defensa de los condenados en el caso La Línea, el Tribunal de Mayor Riesgo B, accedió a la petición de que estos además de las multas a las cuales ya fueron condenados paguen al estado de Guatemala un resarcimiento por los daños causados con sus actos ilícitos, por lo que decidió que de las multas ya dictadas, estos paguen un 20% mas.



Estas sumas se unen a la multa ya dictada en la sentencia del pasado miércoles, por lo que en el caso de los ex gobernantes Otto Pèrez Molina y Roxana Baldetti deberán hacer un pago total de 10 millones de quetzales.



Ante estas situación, el ex presidente afirmó que la decisión del tribunal no ha sido justa.



De momento se espera que el 6 de enero se entregue la sentencia integra a todos los implicados y será a partir del 9 de ese mismo que quienes asi lo desean puedan impugnar la decisión del tribunal.

Por Sergio Osegueda