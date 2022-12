Juzgado otorga medida sustitutiva a Alejandro Sinibaldi en caso Odebrecht

El juzgado de mayor riesgo D otorgó medida sustitutiva al ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi dentro del caso Odebrecht, quedando a un proceso de alcanzar la libertad condicional.



En una audiencia que se realizó a puerta cerrada, el juez de mayor riesgo D, Juan José Jiménez accedió a la petición realizada por el ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi de otorgarle medida sustitutiva dentro de los casos Construcción y Corrupción y Odebrecht, donde este también se encuentra ligado a proceso.



Derivado a que dicho proceso se encuentra en reserva, únicamente se conoció que se habría dictado con lugar la petición del ex ministro, para que así pudiese tener el arresto domiciliar, así también se tiene conocimiento de que se le fijó el pago de una caución económica pero no se ha dado a conocer el monto que este debe pagar.



Esta es la segunda vez que Sinibaldi es beneficiado con una medida sustitutiva pues hace dos semanas logro tal beneficio pero en el caso Cooptación del estado donde la juez de mayor riesgo A,Claudette Dominguez, le otorgó el arresto domiciliar así como una caución económica de 300 mil quetzales.



De momento, el ex ministro deberá continuar en prisión preventiva pues aún mantiene dicha medida dentro del caso Transurbano, donde se pretendía hacer la misma solicitud el pasado lunes, sin embargo dado a una recusación contra la juez Virginia de León, la petición debe esperar hasta que una sala de apelaciones confirme si la juzgadora debe continuar conociendo el caso o bien se nombra a otro juez.

Por Sergio Osegueda