¿Con cuál partido participará en las elecciones Manuel Conde Orellana?

Manuel Conde Orellana diputado de PAN ha sido vinculado con el partido VAMOS para participar en las próximas elecciones como presidente, sin embargo, así está su situación.

Durante los últimos meses Manuel Conde diputado por el partido político PAN ha estado acompañando al presidente Alejandro Giammattei en sus giras presidenciales por distintos departamentos, incluso, algunos ya lo vinculan con el Partido VAMOS quien hasta el momento no ha proclamado a su binomio presidencial.



Sin embargo, hasta el momento el Partido VAMOS no ha confirmado que Manuel Conde esté en las filas de su partido o que él mismo valide su participación con dicho partido.



La semana pasada, magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron con los Secretarios Generales de los Partidos, por lo que Canal Antigua entrevistó a Manuel Conde quien asistió a dicha reunión como Secretario de PAN y señaló que realizarán su asamblea el 15 de enero del 2023, aunque no brindó mayores detalles.



Conde Orellana se identifica a través de sus redes sociales como Diputado al Congreso de la Republica 2016-2020-2024 y como Secretario General del Partido de Avanzada Nacional PAN.



Conde se encuentra afiliado al partido PAN por lo que no podrá incorporarse a las filas de VAMOS, ya que según establece el artículo 205 Ter, del transfuguismo lo siguiente:



“Se entenderá por transfuguismo el acto por el cual un diputado, renuncia a un partido político, habiendo sido electo o cuando ya está ejerciendo el cargo, mediante sufragio universal, para un período, y estuviere designado en uno de los órganos establecidos, automáticamente cesa en el cargo del órgano del Congreso que integrare, el cual será asumido por un diputado del partido representado; el renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República.”



Además señalan que queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política.



Ahora la incógnita es… ¿Con quién participará Manuel Conde Orellana?



Por Marcos Cahuex