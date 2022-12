Tribunal rebaja caución económica al ex presidente Otto Pérez Molina

El Tribunal De Mayor Riesgo B resolvió reducirle la caución económica al ex presidente Otto Pérez Molina para que este pudiera acceder a la medida sustitutiva, sin embargo ex mandatario asegura que aún no puede pagarlo.



La defensa del ex presidente Otto Pérez ha solicitado al Tribunal de Mayor Riesgo B que se le reduzca la caución económica de 13 millones de quetzales que ese mismo tribunal le impuso en septiembre del año pasado para que así pudiera acceder a la medida sustitutiva, al considerar que el monto es excesivo y Pérez no lo puede pagar.



Ante la petición, tanto el Ministerio Público como los representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria y Procuraduría general de la nación se opusieron a la misma, sine embargo el tribunal accedió a realizarle una rebaja.



Al conocer que la rebaja fue únicamente de 3 millones, el ex mandatario aseguro que no hay forma de pagar dicha caución económica.



De momento, Pérez afirma que analizarán que acciones tomaran tras las últimas decisiones tomadas en su contra por parte del tribunal, entre estas afirma que estarán apelando la sentencia de 16 años de cárcel dictada hace 3 semanas.

Por Sergio Osegueda