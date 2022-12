Ex Alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, seguirá siendo procesado por Peculado

El exalcalde de Santa Catarina Pínula, Víctor Alvarizaes, seguirá siendo procesado por Peculado por Sustracción luego que la Corte de Constitucionalidad rechazará un amparo con el cual pretendía revertir la decisión del juzgado quinto pluripersonal de primera instancia penal.



Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron un amparo solicitado por el ex alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes con el cual pretendía revertir la decisión del juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal de ligarlo a proceso penal por el delito de peculado por sustracción.



Alvarizaes alegaba, que al ser ligado a proceso, se le había vulnerado su derecho de defensa pues la juzgadora no realizo la debida fundamentación del proceso y por lo tanto debía de declarase a su favor una falta de merito, sin embargo el tribunal constitucional determinó que la decisión fue realizada apegada a derecho y por lo tanto no había razón para otorgar el amparo solicitado.



En este caso Alvarizaes enfrenta proceso por supuestamente haber extraído de forma anómala cerca de 490 mil quetzales de la comuna que dirigía para pagar una empresa que se dedicara a realizar campaña negra contra el ahora alcalde Sebastián Siero durante el proceso electoral del año 2019.



Ahora se espera que el Ministerio Público entregue la investigación completa del caso para discutir en audiencia de etapa intermedia si el ex alcalde debe o no enfrentar proceso.

Redacción: Sergio Osegueda.