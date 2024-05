Lando Norris sorprende y gana el Gran Premio de Miami, su primera victoria en Fórmula 1

Lando Norris sorprendió a los competidores y ganó el Gran Premio de Miami mientras las celebridades acudieron en masa a Florida para la tercera edición de la carrera este domingo. El piloto de McLaren terminó 7,6 segundos por delante de Max Verstappen de Red Bull en segundo lugar. Charles Leclerc, de Ferrari, completó el podio con un tercer puesto.

Fue la primera victoria de Norris en su carrera. El piloto de 24 años es el número 21 del Reino Unido en ganar una carrera de Fórmula 1, según la transmisión.

“Supongo que así es como se hace. Finalmente”, dijo Norris por la radio de su equipo al final de la carrera.

Re-live the moment Lando Norris became the 114th Grand Prix winner in Formula 1 history 🏁#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/iPpsziHkB0

— Formula 1 (@F1) May 5, 2024