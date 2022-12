Clases presenciales para el 2023 y vacunación contra Covid-19 no supera el 40% en menores de edad

Según el Ministerio de Salud no se supera el 40% de vacunación en menores de edad a pesar del regreso a clases presenciales para el 2023.

Guatemala recibió esta semana más de 300 mil dosis de la vacuna Pfizer, con el fin de poder reanudar la vacunación con primeras, segundas, terceras o cuartas dosis, ya que, aún no se ha alcanzado el porcentaje de vacunación establecido por la Organización Mundial de la Salud.



El titular de la cartera de Salud confirmó que no se ha incrementando la vacunación de COVID-19 en el país, por lo que estarán trabajando a nivel comunitario y departamental ya que ahí han tenido baja la vacunación.



Francisco Coma, Ministro de Salud señaló que actualmente no se ha llegado al 40% en la vacunación en menores de edad, a pesar que para el próximo año regresarán las clases presenciales.



Actualmente estas son las cifras de vacunación en Guatemala:

8,855,912 PERSONAS VACUNADAS CON PRIMERA DOSIS

7,027,668 PERSONAS VACUNADAS CON SEGUNDAS DOSIS

3,584,866 PERSONAS VACUNADAS CON DOSIS DE REFUERZO

487,661 PERSONAS VACUNADAS CON SEGUNDAS DOSIS DE REFUERZO

19,956,107 DOSIS ADMINISTRADAS

Redacción: Marcos Cahuex.