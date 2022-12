Incremento de casos de Viruela del Mono y aún no hay fecha para adquirir la vacuna

Aún no hay fecha para adquirir la vacuna de la Viruela del Mono para los que ya estuvieron contagiados, esto explica el Ministro de Salud.



Hasta la fecha, el Ministerio de Salud reporta 244 casos confirmados, de los cuales 241 son hombres y 3 mujeres; 90 casos sospechosos han sido descartados y 214 pacientes se han recuperado.



A pesar del incremento de casos, el Ministro de Salud, explicó que aún no se tiene una fecha para su adquisición, además hizo ver que la vacuna no es un método preventivo sino para los contactos de riesgo de los pacientes que han tenido viruela del mono.



Coma, admitió que el número de casos de viruela símica ha ido creciendo en el país; sin embargo, “es un comportamiento esperado”, por lo que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, dicha enfermedad “no requiere una alerta extra.



El primer caso de viruela de mono en Guatemala se reportó el 3 de agosto de 2022, pero se detectó previamente, el día 27 de julio.

Redacción: Marcos Cahuex.