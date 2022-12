Alejandro Sinibaldi ex ministro de comunicaciones se presenta a declarar en caso bajo reserva

El ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi se presentó al Ministerio Público para rendir declaraciones, según el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, son procesos bajo reserva.



El ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, fue visto a las afueras del Ministerio Público, el pasado jueves, sin que se conociera cual era el motivo de la presencia de este en el lugar.



Al consultar sobre esto, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, este confirmó que la presencia del ex funcionario ha sido para presentar declaración en un caso que de momento se encuentra bajo reserva.



Nosotros estamos corroborando información de casos que se encuentran bajo reserva, nosotros gestionamos a través del sistema penitenciario la venida de el, señaló Curruchiche.



El jefe de la FECI indicó que no podría dar mas detalles de las declaraciones sobre si son sobre casos ya existentes o si son casos nuevos, pues la reserva impide ahondar más en el proceso.

Redacción: Sergio Osegueda.