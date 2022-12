Magistrados ganarán Q25 mil más: OJ sin explicar ejecución de los montos

Aunque hace 2 meses la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el presupuesto del Organismo Judicial solamente alcanzaba para pagar nómina y no para actos de inversión, los magistrados han dispuesto aumentarse en sueldo con cantidades de más de 25 mil quetzales.



El 12 de octubre en entrevista a Canal Antigua, la presidenta del Organismo Judicial, Silvia Valdés aseguró que el presupuesto de dicho órgano de estado no alcanzaba más que para pagar la nómina de los más de 12 mil trabajadores, sin embargo fondos para la creación de juzgados o mejoras en los ya existentes debían tomarse de donaciones o fondos privativos pues el presupuesto no alcanzaba para más.



Dos meses después de aquellas declaraciones, la Corte Suprema de Justicia dispuso aumentarse los sueldos, y como el articulo 27 de la ley de la carrera judicial establece que el calculo de los sueldos de magistrados de salas asi como jueces de instancia y de paz se calculan en base al sueldo de un magistrado de corte suprema de justicia, estos también alcanzan un incremento en sus salarios.



De acuerdo al acta 52-2022/DrQG de fecha 29 de noviembre de 2022, “se aprueba el otorgamiento de un incremento salarial nominal para jueces y magistradas de conformidad con los montos siguientes:



1. Jueces de Paz: Q20 mil

2. Jueces de Instancia: Q33 mil 400

3. Magistrado de Sala y de apoyo: Q46 mil 700

4. Magistrado presidente de Sala: Q47 mil 100

5. Magistrado de CSJ: Q67 mil

6. Presidencia de CSJ: Q79 mil



Al momento, las autoridades del Organismo Judicial aunque se ha insistido en que aclaren como se ejecutaran dichos montos, no se ha recibido una explicación si los montos antes descritos se suman a los sueldos ya devengados o bien se trata de un reajusto para equiparar los sueldos a dichas cantidades.



En todo caso, y lo que establece el acta, es que estos sueldos son nominales es decir aun no suman el pago de bonos u otros pagos extras como viáticos o gastos de representación por lo que los sueldos, principalmente de los magistrados de la Corte Suprema de justicia podrían incluso hasta superar los 100 mil quetzales.



Si se tratará únicamente de un ajuste salarial:



1. Los jueces paz tienen un aumento de: Q3 mil 900

2. Los jueces de instancia un aumento de: Q7 mil 100

3. Los magistrados de sala un aumento de: Q13 mil 464

4. Los magistrados de CSJ un aumento de: Q27 mil 200

5. Presidencia de CSJ un aumento de: Q32 mil 200



Solamente la presidencia la Corte Suprema de Justicia tuvo un aumento del 48% aproximadamente al salario nominal.



Para esto, solamente en el caso de los 9 magistrados de Corte Suprema de Justicia, el Organismo Judicial debe tener disponible al menos 2 millones 937 mil 600 quetzales solo para cubrir el aumento, sin contar el sueldo que ya devengan, y en el caso de la presidencia del Organismo Judicial un presupuesto de 386 mil 400 quetzales.



Es decir que solo para pagar el aumento a la Corte Suprema de Justicia, se erogará del presupuesto 3 millones 324 mil quetzales, tomando en cuenta que la Corte carece de 3 magistrados titulares, pues de lo contrario la cantidad aumentaría.



Dichos salarios, tal y como se había adelantado cobraron vigencia el pasado 19 de diciembre, por lo que al finalizar diciembre recibirán los efectos del aumento.



Por Sergio Osegueda

