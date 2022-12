El Ministerio de Trabajo publicó el Acuerdo Gubernativo, con el que se establecen los salarios mínimos para las actividades económicas por circunscripción económica en la República de Guatemala.



Por medio del acuerdo gubernativo 353-2022 publicado este viernes en el Diario Oficial, el Ministerio de Trabajo autoriza el incremento al Salario Mínimo para el 2023, esta vez por circunscripciones económicas.



Este tendrá un aumento del 7% para el departamento de Guatemala y 4% para el resto de departamentos, debido a que, se publicó bajo nuevas circunscripciones económicas tanto para los sectores: agrícola, no agrícola y de maquila.

A continuación le presentamos el incremento que se tuvo:



Q104.10 diarios para las actividades no agrícolas.

Q101.05 diarios para las actividades agrícolas.

Q95.13 para la actividad exportadora y de maquila.



En todos los departamentos, excepto Guatemala:



Q101.18 diarios para las actividades no agrícolas.

Q98.22 diarios para las actividades agrícolas.

Q92.47 para la actividad exportadora y de maquila.



Por lo que lo salario quedarían de la siguiente manera:



Circunscripción económica 1 Departamento de Guatemala:



Agrícola: Q.3,073.60



No agrícola: Q.3,166.38



Exportadora y maquila: Q.2,893.54



Circunscripción económica 2 Resto de Departamentos



Agrícola: Q.2,987.53



No agrícola: Q.3,077.56



Exportadora y maquila: Q.2,812.63



El incremento al Salario Mínimo entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2023.

Redacción: Marcos Cahuex.