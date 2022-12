Realizan operativos en carreteras para evitar cobros no autorizados al pasaje

Autoridades de tránsito efectúan operativos en carreteras para evitar cobros no autorizados al pasaje, ante el incremento de viajeros para estos días.

Durante esta época de fiestas de fin de año, personas viajan a distintos sectores del país para recibir el 2023, por lo que las autoridades de tránsito mantienen un plan de vigilancia en las diversas carreteras del país para prevenir cobros no autorizados al pasaje, así como la seguridad de los usuarios.



Además se verifica que los pilotos del transporte colectivo no sobrecarguen las unidades, no excedan los límites de velocidad.



Provial informó que los operativos se mantendrán durante los próximos días, principalmente en las siguientes carreteras:



Interamericana

ruta al Pacífico

CA-9 Sur

CA-2 Occidente

ruta al Atlántico

CA-10

ruta a las Verapaces



Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito, de enero a la presente fecha se han registrado 7 mil 283 hechos viales, que dejaron 2 mil 10 personas fallecidas y 7 mil 900 lesionadas.

Redacción: Marcos Cahuex.