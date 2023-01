Esta es la situación del diputado José Ubico

https://youtu.be/8RudrYQtU4c

Tras la supuesta detención del diputado José Ubico en Nicaragua, ninguna autoridad nacional confirma tal extremo sin embargo a pesar de no existir información por parte de la Cancillería, el embajador habría publicado una fotografía junto al parlamentario reclamado por Estados Unidos.



El pasado viernes circuló información sobre una supuesta detención del diputado José Ubico en Nicaragua, quien es reclamado por Estados Unidos por la presunta comisión de delitos de narcotráfico en dicho país, sin embargo a pesar de los fuertes rumores, ninguna autoridad nacional negó la detención pero tampoco confirmó la misma.



Durante varias horas se insistió tanto al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público como al Ministerio de Relaciones exteriores sobre la veracidad de la información, sin embargo ninguno de las 3 instituciones aseguraron tener información al respecto.



En el caso de la cancillería, se afirmó que el embajador de Guatemala en Nicaragua no poseía información alguna sobre la situación de Ubico en aquel país, negando así la presencia de este en la nación centroamericana.



No obstante 3 horas después de esa aseveración, el embajador Jaime Regalado, publicó una foto en su cuenta de Twitter, en donde se le observa en una reunión con Ubico en la cual indicó: “Gusto de compartir con mis amigos compañeros de 1997 en USAC”.



Se le consultó por la misma vía al embajador tanto sobre la reunión como la situación del diputado Ubico, sin embargo al momento este aún no brindado una respuesta



Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que desde el pasado 18 de diciembre Ubico salió del país, siendo este el último registro de movimiento migratorio, a la fecha se ha consultado sobre si este ya habría retornado a Guatemala pero no ha habido respuesta al respecto.



De momento ni sus compañeros en el legislativo, ni otras autoridades dan cuenta del paradero de Ubico, desde que se conoció la petición de extradición formulada por Estados Unidos en su contra.



Por Sergio Osegueda