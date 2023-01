Jugador de la NFL colapsa tras jugada durante partido

El jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, colapsó en el campo la noche de este lunes, después de taclear en el primer cuarto del partido de los Bills contra los Cincinnati Bengals.

Hamlin hizo una tacleada en campo abierto al receptor abierto de los Bengals, Tee Higgins, antes de levantarse y luego cart de espaldas. Hamlin colapsó.

Una ambulancia llegó al campo y según la transmisión de televisión a Hamlin le practicaron reanimación cardiopulmonar en el campo antes de ser trasladado fuera del estadio.

The thoughts and prayers of all of Bills Mafia are supporting you, Damar. 🙏 pic.twitter.com/lDWNAOEPX4

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 3, 2023