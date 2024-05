Diputados sin consensos para aprobar Ley de Competencia en tercera lectura

El análisis de las enmiendas para la ley de competencia podría presentar retraso entre los miembros de la Comisión de Economía, mientras que en el pleno del Congreso no existen los consensos para su aprobación en tercer debate.

La Comisión de Economía del Congreso no logró avanzar con las enmiendas presentadas por los diferentes bloques legislativos a la Ley de Competencia, pese a contar con la presencia de la mayoría de sus integrantes, Jefes de bloque, miembros de la Junta Directiva y el Presidente del Congreso.

Para este martes se tenía contemplado iniciar con el estudio y discusión de las más de 90 enmiendas presentadas, sin embargo, la discusión únicamente se centró en temas de redacción y estilo de la propuesta y algunos aspectos técnicos que conlleva la misma.

Ante ello, el Presidente de esta sala de trabajo, Jorge Ayala, explicó que seguramente se llevarán dos o tres reuniones más para terminar de analizar todas las enmiendas presentadas a la Ley de Competencia.

Por su parte, el Presidente del Congreso, Nery Ramos, indicó que confiaba en que existían los consensos necesarios para la aprobación en su tercer debate a la Ley de Competencia, que estaba programada para la sesión de este martes y se lograría avanzar.

Sin embargo, lo anterior no sucedió, debido a que al momento de discutir la propuesta en el hemiciclo parlamentario, no se contaba con la asistencia necesaria de 107 legisladores, por lo que la misma no se discutió.

Retornando a la Comisión de Economía, ahora está sala de trabajo considera que no hay tiempo suficiente para que la propuesta esté lista con sus enmiendas antes del receso del 15 de mayo.

Ahora consideran que se tomarán el tiempo que sea necesario, aunque eso implique retrasar la propuesta hasta el segundo periodo ordinario de labores.

Por Bryan Choy

Mantente al día con las noticias nacionales e internacionales uniéndote a nuestro canal de WhatsApp, Canal Antigua: https://whatsapp.com/channel/0029VabdzlPKLaHoN0AGk50S