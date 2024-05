Presidencia afirma que exministra Jazmín de la Vega favoreció a 3 empresas

Según la Secretaría Privada de la Presidencia, a tres empresas habría favorecido la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, con pagos que no estaban autorizados, según la planificación del Gobierno, explicó.

Tras la destitución del ex ministra de comunicaciones Jazmín de la Vega, la secretaría privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager, informó que la remoción se origina porque la ex funcionaria no cumplió con el sistema que se elaboró por el gobierno para realizar desembolsos.

Según detalló, la ex titular de la cartera benefició a tres empresas, por montos de 5, 14 y 20 millones de quetzales, los cuales no estaban dentro de la planificación del Ejecutivo, debido a que ya se había elaborado un listado de compañías y cómo se les asignaron los recursos, pero la exfuncionaria no cumplió con ello.

La secretaria privada de Bernardo Arévalo también dio a conocer que ella dijo que había algunas de estas empresas que sí habían cumplido, y que ella sentía que debían estar en la lista de pagos y que no estaba de acuerdo en cómo lo habían hecho el mandatario de la Nación.

Precisamente sobre ese listado que la Secretaría mencionó, el Presidente Bernardo Arévalo, confirmó la existencia del mismo e intentó explicar que es una metodología que este Gobierno tiene para el pago de proyectos de infraestructura.

Tager indicó a diputados del Bloque VOS, que se estableció un grupo de análisis para el pago de obra en ejecución, en el cual participaban el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y la entonces Ministra de Comunicaciones, Jazmín De la Vega.

Por Bryan Choy