Colecta de Damar Hamlin para comprar juguetes superó los US$4 millones

El safety de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, de 24 años, se encuentra en estado crítico tras desplomarse en el campo este lunes por la noche durante un partido contra los Bengals de Cincinnati.

Sigue en estado crítico

En un memorando enviado a todos los equipos de la NFL el martes, el comisionado Roger Goodell explicó en detalle el evento: “Damar sufrió un paro cardíaco y fue reanimado rápidamente por médicos del club y personal médico independiente, todos ellos altamente cualificados en la aplicación de los planes para emergencias médicas. Damar fue estabilizado y trasladado al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, un centro de traumatología de nivel uno, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

Los Bills dijeron el martes que Damar Hamlin había pasado la noche del lunes en la Unidad de Cuidados Intensivos y que permanece en estado crítico.

“Damar Hamlin pasó la noche anterior en la unidad de cuidados intensivos y permanece allí hoy en estado crítico en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati”, dijo el equipo en un comunicado.

“Estamos agradecidos por la gran cantidad de apoyo que hemos recibido hasta ahora”.

Apoyo a la comunidad

Más allá de su situación como jugador, Hamlin de 24 años también tiene un lado altruista.

Oriundo de Pensilvania se unió a los Bills en 2021 como una selección de sexta ronda de la Universidad de Pittsburgh y ha jugado todos los partidos de esta temporada.

Según su biografía de jugador de los Pittsburgh Panthers, fue redshirted -lo que significa que estuvo sentado en juegos mientras permanecía en el equipo- en 2016 debido a una lesión. El sitio de la NFL agregó que también se ausentó por lesiones en 2017 y 2019.

A holiday toy drive fundraiser created by #DamarHamlin in 2020 is still active and now has over $3 million in donations. https://t.co/NxBlktJESQ https://t.co/lnZvChnJLZ

— Katie Couric (@katiecouric) January 3, 2023