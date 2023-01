CC ratifica decisión de trasladar caso contra Mynor Moto en “Comisiones Paralelas 2020”

La Corte de Constitucionalidad ratifico la decisión del juez Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de trasladar a su judicatura el caso en contra del ex juez Mynor Moto por su vinculación en el caso comisiones Paralelas 2020.



Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron una apelación planteada por el Ministerio Público en la cual se pretendía dejar sin efecto la decisión del juez B del Juzgado Décimo Pluripersonal, Jimi Bremer, de trasladar a sus manos el expediente del caso Comisiones Paralelas 2020, en donde figura el ex juez Mynor Moto y de donde se le giró una orden de captura en su contra que posteriormente Bremer anulo.



Según la decisión, no se acepta el recurso del Ministerio Publico al asegurar que tanto la sala de apelaciones como el juez actuaron conforme a derecho y por lo tanto hay razones para dar marcha atrás a la decisión.



Con la resolución del tribunal constitucional, se ratifica la decisión de que el caso de Moto sea conocido por un juzgado ordinario a la espera de conocer si este finalmente se presentará o no ante juez a resolver su situación legal tras permanecer dos años prófugo de la justicia.

Por Sergio Osegueda