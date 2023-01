Esto se sabe de los síntomas de la variante XBB.1.5 del Covid-19

Los científicos advierten que la variante del coronavirus XBB.1.5 puede ser la más transmisible desde ómicron, que causó fuertes oleadas de contagios, pero indican que, hasta ahora, no hay indicios de que cause una enfermedad de mayor gravedad.

Durante el mes de diciembre, el porcentaje de nuevas infecciones de covid-19 en Estados Unidos causadas por XBB.1.5 aumentó de un 4% estimado a un 41%.

Los expertos ya han lanzado algunas advertencias a tener en cuenta. El Dr. Ashish Jha, coordinador de respuesta de la Casa Blanca ante el covid-19, dijo que XBB.1.5 es probablemente la que tiene mayor capacidad de traspasar nuestras defensas inmunitarias y puede ser más contagiosa. Maria Van Kerkhove, epidemióloga y líder técnica de la OMS sobre covid-19, fue un poco más allá y aseguró que la variante —que se detectó por primera vez en Estados Unidos y se ha extendido a al menos 29 países—“es la forma más transmisible de ómicron hasta la fecha”.

Hay un punto que los dos científicos destacaron: aún no está claro si causa una enfermedad más grave. Hasta ahora no hay indicios de que así sea por lo que la mayoría de expertos ha dicho que, si bien esperan que XBB.1.5 tenga el potencial de causar más enfermedades, no esperan que esas infecciones sean necesariamente más graves.

Lo que sabemos sobre los síntomas

“Por lo que se sabe hasta ahora los síntomas no son diferentes a los de ómicron”, dijo a CNN en Español el Dr. Elmer Huerta, especialista en Salud Pública. Entre estos destacan el dolor de garganta, la tos y la fatiga —y una menor pérdida del olfato y el gusto en comparación al efecto de otras variantes previas como las alfa, beta, gamma y delta—.

Sin embargo, “los síntomas tardar un poco en consolidarse”, precisó. Esto está vinculado a cómo se estudia la información: los síntomas se tabulan y entran en bases de datos, y el análisis de esos datos no necesariamente es rápido, explicó Huerta.

Por lo tanto, para este momento “no hay todavía una publicación científica o algo que nos confirme” la cuestión de los síntomas. Se espera una actualización de la OMS en breve.

Las herramientas para cuidarnos no han cambiado.

Jha señaló que las herramientas efectivas para evitar infecciones graves por covid-19 incluyen la aplicación de pruebas rápidas, el uso de mascarillas de alta calidad, la ventilación y filtración del aire interior, las píldoras antivirales orales y vacunas actualizadas.

Cuán efectivas son las vacunas disponibles es otro de los puntos clave.

El Dr. David Ho, catedrático de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Columbia, probó recientemente en su laboratorio virus diseñados para tener las espigas de las variantes XBB y XBB.1, así como BQ.1 y BQ 1.1, contra anticuerpos de la sangre de personas que habían sido infectadas, que habían sido vacunadas con las vacunas bivalentes original y nueva, y que habían sido tanto infectadas como vacunadas. Su equipo también probó 23 tratamientos con anticuerpos monoclonales contra estas nuevas subvariantes.

Descubrió que XBB.1 era la más escurridiza de todas. Tenía 63 veces menos probabilidades de ser neutralizada por anticuerpos en la sangre de personas infectadas y vacunadas que BA.2, y 49 veces menos probabilidades de ser neutralizada en comparación con BA.4 y BA.5.

En términos de evasión inmunitaria, afirma Ho, estas variantes se han alejado tanto de los anticuerpos que hemos fabricado para usarlos contra ellas como la variante ómicron original se alejó de las variantes de covid-19 que la precedieron hace aproximadamente un año.

Ho explicó que la evasión de anticuerpos de XBB.1.5 es la misma que la de XBB.1, lo que significa que tiene el potencial de escapar a la protección de las vacunas y las infecciones anteriores. También es resistente a todos los tratamientos actuales con anticuerpos, incluido Evusheld.