MP no presento objeción en contra de los beneficios otorgados con la medida sustitutiva a Manuel Baldizón

El Ministerio Publico no presento objeción alguna en contra de los beneficios otorgados con la medida sustitutiva al ex candidato presidencial Manuel Baldizón, por lo que estas quedan firmes.



Tras la decisión del juez de mayor riesgo D, Juan José Jiménez de otorgarle medida sustitutiva al ex candidato presidencial Manuel Baldizón con lo cual este ha podido salir de la prisión preventiva en la que se encontraba, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad no presentó apelación alguna contra las medidas.



Después de la audiencia, el Ministerio Público tenía un plazo de 3 días para presentar alguna objeción contra la decisión del juzgador, sin embargo al termino del tiempo, la fiscalía no presentó ningún tipo de impugnación por lo que las medidas dictadas a favor del ex candidato quedan firmes.



Se espera que este viernes, Baldizón se presente al juzgado de mayor riesgo para que firme los compromisos adquiridos con la obtención de la medida sustitutiva y así este quede a la espera de las citaciones respectivas para las audiencias que le corresponden en los procesos en los que esta implicado.

Por: Sergio Osegueda.