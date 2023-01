Buscan que ex fiscal condenado sea enjuiciado por otro delito

El juzgado de mayor riesgo B ha dado inicio a la audiencia contra otro implicado mas en el caso fiscales Chiquimula donde el Ministerio Público busca sea enviado a juicio por el delito de asociación ilícita.



El juzgado de mayor riesgo B ha dado inicio a una audiencia de etapa intermedia en contra del ex fiscal auxiliar Juan Carlos Hun Ical, quien ya fue condenado dentro del caso Fiscales Chiquimula, tras encontrársele culpable de haber solicitado sobornos a cambio de cerrar casos a favor de ciertos implicados en diferentes procesos.



Sin embargo, desde hace dos años, el entonces juez Miguel Ángel Gálvez decidió que Hun no fuera procesado por el delito de Asociación Ilícita al no encontrar indicios en su contra, pero la sala de apelaciones correspondiente, dejo sin efecto esa decisión, por lo que este martes, el juez suplente Rudy Bautista dispuso llevar a cabo dicha audiencia.



En este caso, el Ministerio Publico busca que hun enfrente juicio por el delito de asociación ilícita, por lo que ha presentado su respectiva argumentación. Se espera que el juez de a conocer su resolución este miércoles.



Hun Ical, ya fue condenado a 11 años y 6 meses de prisión por los delitos de cohecho activo y cohecho activo en forma continuada.

Por Sergio Osegueda