Familiares y amigos despiden al expresidente Álvaro Colom

A los 71 años de edad, el ex presidente de la república Alvaro Colom falleció a consecuencia de un cáncer de esófago que afectaba su salud desde hace varios años, según confirmaron sus familiares.



Álvaro Colom Caballeros, presidente de la república en el período 2008 – 2012, siendo el Séptimo mandatario del país en la era democrática falleció el pasado lunes en su residencia tras varios años de luchar contra el cáncer de esófago que afectaba su salud.



Acompañado de ex funcionarios de gobierno, familia y amigos, el ex mandatario fue velado de manera privada a petición de la familia.

Colom inició su carrera política en los 90 tras formar parte del partido Frente Democrático Nueva Guatemala, donde buscó una diputación, sin embargo no fue sino hasta el año 2002 que funda el partido Unidad Nacional de la Esperanza, donde se postula para el cargo de presidente en el año 2003 perdiendo la elección frente a Oscar Berger.



Para la elección de 2007, este llega a segunda vuelta con el candidato del partido Patriota, Otto Pérez Molina, donde finalmente obtiene la presidencia junto a Rafael Espada.



A Colom, se le adjudica la creación de los diversos programas sociales que a la fecha mantienen diferentes gobiernos, entre los cuales se encuentra la creación de los comedores solidarios, los programas de escuelas abiertas y la entrega de libros de texto a los diferentes centros educativos, entre otros.



En la historia reciente, Colom Caballeros fue implicado en el caso Transurbano, en donde el Ministerio Público lo acusó de haber participado en un supuesto fraude al estado por un total de 240 millones de quetzales con la implementación del sistema de buses.



Durante el transcurso del proceso, el cáncer de esófago fue agravando situación que hizo que en 2018, el entonces Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal le otorgara medida sustitutiva. Sin embargo desde entonces Colom ya no se presentó a los tribunales, pues una serie de recursos legales impidieron que el proceso avanzara, por lo que a la fecha este esperaba que llevará acabo la audiencia donde se debía definir si tenía o no que enfrentar juicio.



Álvaro Colom Caballeros fue trasladado después de 5 horas de velatorio, hacia el cementerio las Flores donde descansaran sus restos mortales.

Por Sergio Osegueda