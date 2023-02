Representantes brasileños de Odebrecht no se presentan a audiencia

Los representantes brasileños de la constructora Odebrecht Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueria Lima no se presentaron a la audiencia de primera declaración por lo que se ha ordenado la captura en su contra.



Para este miércoles se tenía previsto que se llevara a cabo la audiencia de primera declaración para los brasileños Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueria Lima, representantes de la constructora brasileña Odebrecht, para así retomar el proceso en su contra luego que fueran anulados los acuerdos de colaboración eficaz firmados con las anteriores autoridades de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.



Sin embargo, ninguno de estos se presentó a la audiencia del Juzgado de Mayor Riesgo D, únicamente sus abogados, quienes aseguraron no tener la carpeta en sus manos para analizarla y poder presentar la debida defensa del caso.



Ante esto, el juez Juan José Jiménez aseguró que esto no era razón para que los citados no se presentaran a la audiencia, por lo que decretó la rebeldía de estos y giró orden de captura en su contra.



Según se conocía, ambos se encontraban en Brasil sin embargo no se ha indicado sin en algún momento estos viajaron a Guatemala con la intensión de presentarse a la audiencia.



En este caso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad solicitó la anulación del caso contra estos y retomarlo desde el inicio al afirmar que estos habrían generado perjuicios al estado y fueron beneficiados anómalamente por las anteriores autoridades del Ministerio Público.

Por Sergio Osegueda