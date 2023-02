MP solicita condena contra ex alcalde por linchamiento de jefe edil electo

El Ministerio Público ha solicitado condena contra el ex alcalde de Concepción Sololá, Cruz Lopic Salazar y Rolando Juracan Tzunun, señalados de haber sido los responsables del linchamiento y muerte del alcalde electo de la localidad Basilio Juracan en Octubre de 2015.



Tras los resultados electorales del proceso de 2015, un descontento popular en el municipio de Concepción, Sololà hizo que una turba realizara una serie de disturbios que terminaron con el linchamiento y muerte del alcalde electo Basilio Juracán.

Años después por este hecho, las autoridades aprehendieron al ex alcalde de la localidad Cruz Lopic Salazar y Rolando Juracan Tzunun, asegurando que estos estuvieron detrás de los disturbios ante el descontento de haber perdido las elecciones, situación por la cual el Ministerio Público ha solicitado se condene a estos por tres delitos.



Por su parte la defensa asegura que no se puede individualizar que sus patrocinados hayan ordenado ejecutar los hechos que terminaron con la muerte del alcalde electo, además de existir muchas dudas al respecto, por lo que solicitó la absolución de estos.



Se espera que el próximo 13 de febrero el tribunal de mayor riesgo C, emita una sentencia al respecto.

por Sergio Osegueda