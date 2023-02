Salvador le quita el barrio La Campanera a la peligrosa pandilla 18

Es difícil que en El Salvador haya alguien que no sepa qué es La Campanera. No porque todos hayan entrado alguna vez ahí, sino porque los diarios o los documentales no han dejado nada a la imaginación cuando hablaron de esa comunidad como un lugar emblemático del Barrio 18.

Es 30 de enero de 2023. El Salvador tiene 10 meses viviendo un régimen de excepción que inició luego de que las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 asesinaran a 87 salvadoreños en un fin de semana.

Hace unos años era impensable que El Salvador dejara de ser uno de los países más violentos del mundo. Hoy, con una tasa de 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022 se halla entre los países con menos violencia homicida de América.

La Campanera lo vive así. En sus estrechos callejones ya no se ve a los ‘postes’ —que en la jerga de la pandilla significan personas que vigilan —. Tampoco hay jóvenes huyendo de la policía o paredes con mensajes de devoción al Barrio. La Campanera está militarizada.

La colonia se ubica en el municipio de Soyapango, la segunda ciudad más poblada de El Salvador y la segunda ciudad cercada en el régimen de excepción. Que alguien que no viva en La Campanera pueda entrar se ha vuelto posible debido a esto.

Fuente: VOA