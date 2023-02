Mides advierte que Transurbano gratuito a la tercera edad se mantiene

El Ministerio de Desarrollo Social se pronunció al respecto de la suspensión del servicio de transporte gratuito a las personas de la tercera edad.



La semana pasada, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos anunció que a partir de febrero ya no prestará servicio gratuito a los adultos mayores, debido a que “durante los últimos ocho años se ha olvidado el pago del subsidio al Transporte del Adulto Mayor por parte del Ministerio de Desarrollo Social”.



En el Presupuesto 2023 se incluyeron Q35 millones para garantizar la gratuidad del pasaje para personas arriba de los 65 años para determinados servicios, basándose en lo que establece la Ley de Protección para Personas de la Tercera Edad.



El fondo permitiría que las personas de la tercera edad tuvieran acceso a cuatro viajes gratis diarios en el servicio de Transmetro, Express Mixco y Express Roosevelt, durante todo el año.



En respuesta, el Ministerio de Desarrollo Social afirmó que este apoyo social se mantiene y que las empresas que se nieguen a brindar el servicio a este grupo etario serán sindicadas de violar la ley.



El Mides reconoció que el Estado de Guatemala es responsable de brindar transporte gratuito a este grupo poblacional y que, según la Corte de Constitucionalidad, la prestación gratuita del servicio no está condicionada al subsidio.



Además aseguraron que se le invitó a la Asociación a una reunión en 2022, para participar en las Mesas Técnicas que se conformaron para desarrollar las acciones respectivas y se le informó sobre los requerimientos a cumplir para hacerse acreedora del subsidio, los cuales no fueron atendidos.

Por Marcos Cahuex