Juzgadora se excusa tras ser designada para conocer caso de Miguel Ángel Gálvez

La Dirección de Gestión Penal a asignado un juzgado para conocer el proceso penal contra el ex juez Miguel Ángel Gálvez, sin embargo la juzgadora encargada ha presentado excusa para no conocer el caso.



Luego que el ex juez Miguel Àngel Gálvez renunciara al cargo en noviembre del año pasado, los magistrados de la Corte suprema de Justicia declararon sin materia la solicitud de antejuicio planteada en contra de este por parte de la Fundación contra el Terrorismo, pues al ya no tener el cargo de juez, Gálvez automáticamente perdía su inmunidad por lo que podría ser investigado por el Ministerio Público sin ningún impedimento.



Por tal razón el expediente del caso fue trasladado a la dirección de Gestión Penal para que así se asigne el juzgado correspondiente.



Tras este proceso, el juzgado Duodécimo de primera instancia penal fue el nombrado para conocer dicho caso, sin embargo la juez titular Wendy Coloma presentó una excusa pues asegura que esta mantiene una relación de amistad con Gálvez, luego de que este perteneciera a la asociación de Jueces por la Integridad de la cual ella forma parte.



Por lo que para evitar suspicacias y conflictos de interés, la juez prefiere separarse del proceso.



Dicha excusa se encuentra en manos de los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones, quienes deben resolver si Coloma debe o no seguir conociendo el proceso.



En este caso, la Fundación acusa a Gálvez de la posible comisión del delito de prevaricato al supuestamente haber utilizado la figura de prisión provisional contra diferentes sindicados cuando dicha figura no se encuentra establecida en el código Procesal Penal.



De momento, la Fiscalía de Asuntos Internos, quien lleva la investigación no ha solicitado alguna acción contra el ex juzgador.



Por Sergio Osegueda

