Reuniones con partidos son privadas para evitar “tarima política” señala presidenta del TSE

Durante la reunión de los partidos políticos con el TSE, se sometió a votación el ingreso de la prensa a dichas reuniones, conozcamos las posturas.



Durante el proceso electoral, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han estado reuniéndose con fiscales, representantes y secretarios de los distintos partidos políticos, en la mayoría de reuniones no han dejado ingresar a los medios de comunicación.



En su momento se había informado por parte de Comunicación Social del TSE que luego de la convocatoria a elecciones las reuniones iban a ser públicas, pero dicha decisión cambió.



Ante ello, fiscales de los partidos políticos y magistrados del TSE se reunieron este jueves y dentro de los puntos a tocar fue el ingreso a la prensa y se sometió a votación, sin embargo, solo cinco organizaciones votaron a favor.



Algunos fiscales comentaron que estaban de acuerdo del ingreso a medios de comunicación para la transparencia, otros dijeron que por los temas a tratar que son meramente técnicos prefirieron que no hubiera ingreso.



A decir de la presidenta del TSE, las reuniones no se hacen públicas, ya que habría un riesgo que las personas utilicen la reunión como tarima política por las cámaras y presencia de la prensa.

Por Marcos Cahuex