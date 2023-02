CC rechaza otorgar amparo al diputado José Ubico sobre trámite de antejuicio

La Corte de Constitucionalidad no otorgó amparo provisional al diputado José Ubico con el cual buscaba dar marcha atrás a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar trámite a la solicitud de antejuicio en su contra.



Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidieron no otorgar amparo provisional al diputado José Armando Ubico quien buscaba con esta acción dejar sin efecto la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar trámite a la solicitud de antejuicio en su contra.



A criterio del pleno, las circunstancia no hacen aconsejable darle la protección provisional, por lo que se giran los oficios para que cada parte presente sus argumentos y posteriormente tomar una decisión en definitiva.



Con esta resolución, se mantiene el trámite del antejuicio solicitado por el Ministerio Público en su contra de donde aún se espera que el juez pesquisidor cite a Ubico para que este entregue sus pruebas de descargo.



En este caso, el ente investigador solicitó el retiro de la inmunidad del diputado luego que Estados Unidos realizara una petición de extradición para que este responda por segunda vez ante la justicia de dicho país por presuntos delitos de narcotráfico cometidos en esa nación.

Por Sergio Osegueda